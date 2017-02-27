В Донецке Ростовской области построят новую фабрику

Оно подразумевает строительство фабрики, для этого уже куплен участок земли, на нем возведут пять производственных корпусов, склады и административное здание. Сегодня уже получены техусловия на присоединение к коммунальным сетям, и в апреле будет готово заключение государственной экспертизы проекта.