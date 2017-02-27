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13:16 (мск), источник: НТА-Приволжье

Специализированное хранилище для ягод планируется построить в Нижегородской области в 2018 году

На первом этапе хранение будет осуществляться в одном из помещений Сергачского сахарного завода.

Специализированное хранилище для ягод планируется построить в Нижегородской области в 2018 году. Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе «АФГ Националь», в этом году холдинг запускает новый проект «Ягодный сад».

По словам собеседника агентства, для этих целей компанией уже приобретен участок земли площадью 50 гектар в Сергачском районе. В производство «АФГ Националь» планирует вложить порядка 300 млн. рублей.

Согласно информации, весной запланирована посадка малины ремонтантной (плодоносит несколько раз в год), земляники, голубики, ежевики и малины традиционной. Ожидаемая урожайность малины ремонтантной — около 1 ц/га; земляники — 40 ц/га. Урожайность голубики в среднем 80 ц/га, малины традиционной и ежевики — 50 ц/га, однако эти три вида ягод дадут урожай в 2018 году.

В этом году в саду будут проводиться работы по строительству оросительных систем.

На первом этапе хранение будет осуществляться в одном из помещений Сергачского сахарного завода. Собеседник агентства отметил, что уже существует соответствующая договоренность с руководством завода.

В заключение собеседник «НТА-Приволжье» отметил, что, возможно, уже в следующем году будет запущено строительство специализированного хранилища, где будет предусмотрена линия фасовки и шоковой заморозки.

СПРАВКА

Группа компаний «АФГ Националь» — российский вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, организованный по принципу «от поля до прилавка». Лидер в выращивании и переработке риса (22% рынка) и ведущий производитель фасованных круп в России (18% рынка). С 2015 года холдинг начал развивать овощное направление.

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