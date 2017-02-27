Специализированное хранилище для ягод планируется построить в Нижегородской области в 2018 году
На первом этапе хранение будет осуществляться в одном из помещений Сергачского сахарного завода.
На первом этапе хранение будет осуществляться в одном из помещений Сергачского сахарного завода.
Специализированное хранилище для ягод планируется построить в Нижегородской области в 2018 году. Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
По словам собеседника агентства, для этих целей компанией уже приобретен участок земли площадью 50 гектар в Сергачском районе. В производство «АФГ Националь» планирует вложить порядка 300 млн. рублей.
Согласно информации, весной запланирована посадка малины ремонтантной (плодоносит несколько раз в год), земляники, голубики, ежевики и малины традиционной. Ожидаемая урожайность малины ремонтантной — около 1 ц/га; земляники — 40 ц/га. Урожайность голубики в среднем 80 ц/га, малины традиционной и ежевики — 50 ц/га, однако эти три вида ягод дадут урожай в 2018 году.
В этом году в саду будут проводиться работы по строительству оросительных систем.
На первом этапе хранение будет осуществляться в одном из помещений Сергачского сахарного завода. Собеседник агентства отметил, что уже существует соответствующая договоренность с руководством завода.
В заключение собеседник «НТА-Приволжье» отметил, что, возможно, уже в следующем году будет запущено строительство специализированного хранилища, где будет предусмотрена линия фасовки и шоковой заморозки.
СПРАВКА
Группа компаний «АФГ Националь» — российский вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, организованный по принципу «от поля до прилавка». Лидер в выращивании и переработке риса (22% рынка) и ведущий производитель фасованных круп в России (18% рынка). С 2015 года холдинг начал развивать овощное направление.