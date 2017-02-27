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13:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ликвидация незаконных свалок Октябрьского района начнется в апреле

Ранее на эти цели бюджет Красноярска выделил 1 млн рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Администрация Октябрьского района Красноярска продолжает работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. В 2016 году было ликвидировано 34 незаконных хранилища отходов общим объемом 4924 куб. метров. Из бюджета города на эти цели было выделено более 1 млн рублей.

В 2017 году, согласно контракту, подрядчику предстоит ликвидировать до 5035 кубических метров несанкционированных свалок. Уже в апреле подрядчик приступит к работе.

«Специалисты администрации района выявляют несанкционированные свалки по району, устанавливая личности, совершившие данные нарушения. В 2016 году по статье 5.1 Закона Красноярского края по нарушению правил благоустройства было рассмотрено 21 дело, наложено штрафов на 58 000 рублей. С наступлением весны начнётся активная работа с садоводческими обществами по организации сбора, вывоза бытовых отходов. Все эти мероприятия направлены на повышение ответственности жителей и всех хозяйствующих субъектов района. Эта работа способствуют недопущению увеличения числа несанкционированных свалок», — отмечает руководитель администрации Октябрьского района Владимир Мелехин.

Напомним, жители Октябрьского района могут сообщить о местах возникновения стихийных свалок на муниципальной земле по телефонам: 247−01−12 и 247−01−07.

Добавим, с декабря 2016 года штрафы за нарушение правил благоустройства значительно возросли. По статье 5.1. Закона Красноярского края теперь предусмотрен штраф от 1000 до 4000 рублей для физических лиц, от 10 до 20 тысяч рублей — для должностных лиц и от 30 до 100 тысяч рублей — для бизнесменов.

По материалам пресс-службы администрации Октябрьского района Красноярска.

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