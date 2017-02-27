В Уфе 28 февраля временно отключат электричество
УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Ленинском районе Уфы 28 февраля с 13 до 17 часов отключат подачу электроэнергии
УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Ленинском районе Уфы 28 февраля с 13 до 17 часов отключат подачу электроэнергии
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ул. Леваневского, дома №№ 22 — 54, 25 — 63; ул. Комлева, №№ 17 — 27, 16 — 20; ул. Родниковская, №№ 1 — 14; ул. Гончарная, №№ 33 — 37, 32, 34; ул. Ключевская, №№ 7 — 13, 10, 14, 17, 21, 8 — 24; ул. Красина, №№ 1 — 9, 2, 6 — 22; ул. Чернышевского, 3а, 5; ул. Котовского, №№ 39, 40, 46.