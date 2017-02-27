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15:28 (мск), источник: РИА Новости

В Уфе стартовал проект по раздельному сбору мусора

В Год экологии в Уфе создается карта раздельного сбора отходов. Инициатива по реализации проекта принадлежит группе волонтеров. В Год экологии в Уфе создается карта раздельного сбора отходов. Инициатива по реализации проекта принадлежит группе волонтеров.

Источник: РИА Новости

По словам организаторов, основная задача проекта — привить обществу экологическую сознательность. Подобная карта упростит поиск пунктов приема вторсырья и привлечет внимание людей к раздельному сбору.

Экокарта доступна каждому жителю Уфы. В ней содержится вся необходимая информация о пунктах приема отходов. При этом можно добавлять или исправлять данные на сайте, постоянно поддерживая актуальную информацию. После проверки модератором данные появятся на сайте, что гарантирует их достоверность, сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан.

«Проект является общественным и называется “Чистая жизнь”, — сообщила Лилия Мутикова, представитель инициативной группы. — Его цель — начать менять мышление людей, чтобы хотя бы у следующего поколения раздельный сбор мусора стал нормой, а наша планета чище».

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