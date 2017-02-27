Надземный пешеходный переход с траволаторами построят на юге Москвы

Власти Москвы объявили открытый конкурс на создание проекта возведения надземного пешеходного перехода с траволаторами от станции метро «Технопарк» через проспект Андропова. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает сайт столичного департамента строительства.

«Победителю конкурса предстоит выполнить проект надземного пешеходного перехода с траволаторами общей площадью 2138 квадратных метров. Переход будет иметь не менее четырех лифтов. Кроме того, предстоит спроектировать лестничные сходы к остановкам общественного транспорта и к парку развлечений “Остров мечты”», — заявил руководитель департамента Андрей Бочкарев.

Он отметил, что проектирование объекта должно быть завершено в течение десяти месяцев с момента заключения договора. Начальная (максимальная) цена государственного контракта — 46,9 миллиона рублей.