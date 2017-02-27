Надземный пешеходный переход с траволаторами построят на юге Москвы
Он будет пересекать проспект Андропова рядом со станцией метро «Технопарк».
Он будет пересекать проспект Андропова рядом со станцией метро «Технопарк».
Власти Москвы объявили открытый конкурс на создание проекта возведения надземного пешеходного перехода с траволаторами от станции метро «Технопарк» через проспект Андропова. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает сайт столичного департамента строительства.
«Победителю конкурса предстоит выполнить проект надземного пешеходного перехода с траволаторами общей площадью 2138 квадратных метров. Переход будет иметь не менее четырех лифтов. Кроме того, предстоит спроектировать лестничные сходы к остановкам общественного транспорта и к парку развлечений “Остров мечты”», — заявил руководитель департамента Андрей Бочкарев.
Он отметил, что проектирование объекта должно быть завершено в течение десяти месяцев с момента заключения договора. Начальная (максимальная) цена государственного контракта — 46,9 миллиона рублей.
Станция метро «Технопарк» расположена на Замоскворецкой линии между «Автозаводской» и «Коломенской», на территории бывшей промзоны ЗИЛа. Она обеспечивает транспортную доступность для сотрудников и посетителей находящегося неподалеку