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14:34 (мск), источник: ИА REGNUM

Проекту ВСМ Челябинск — Екатеринбург поищут инвесторов в Сочи

В партнерство по строительству Уральской скоростной магистрали приглашен холдинг из Казахстана.

Правительство Челябинской области активно ищет концессионера в проект по строительству высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург. На инвестфоруме в Сочи к проекту было предложено подключиться казахскому холдингу «Байтерек». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

На площадке Российского инвестфорума, проходящего в Сочи в настоящее время, состоялась встреча делегации правительства Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским с председателем правления национального холдинга «Байтерек» Казахстана Ерболатом Досаевым.

Среди разных тем обсуждения одной из главных был проект строительства высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Вопрос, в рамках сотрудничества Казахстана и Челябинской области, поднимается уже не в первый раз. В 2016 году его обсуждали на Форуме России и Казахстана, проходившем в Астане. Однако ВСМ остается лишь обсуждаемым проектом, перевести его в практическую плоскость пока не удается, о чем и сказал глава Южного Урала Борис Дубровский.

«Предложения по участию казахстанской стороны в проекте ВСМ были озвучены мной на прошлогоднем Форуме России и Казахстана в Астане. Как и две другие темы, она требует обсуждения и перевода в практическую плоскость», — отметил Борис Дубровский.

Помимо ВСМ, главе АО «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек» было предложено участие в проектах по подготовки к проведению «ЭКСПО-2017» в Астане, а также саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске.

Напомним, в конце 2016 года к проекту высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург проявила интерес южнокорейская корпорация Hyundai. Представители дочерней фирмы Hyundai Rotem 6 декабря 2016 года встретились с руководством Челябинской области и обсудили возможное участие южнокорейской машиностроительной компании. Глава Hyundai Rotem Сеунг-Так Ким выразил заинтересованность проектом в связи с интересом Hyundai в целом к рынку железнодорожных перевозок в России.

«Россия — это огромный потенциальный рынок для компании, занимающейся железнодорожными перевозками. Поэтому, если у нас появится возможность, мы хотели бы участвовать в ваших проектах, связанных с железными дорогами», — сказал тогда президент компании Hyundai Rotem Сеунг-Так Ким. Однако до настоящего времени заключения соглашений по проекту не состоялось.

Отметим, делегация правительства Челябинской области в настоящее время пребывает на инвестиционном форуме в Сочи, который проходит 27—28 февраля 2017 года. Делегация представлена членами экономического блока правительства: Русланом Гаттаровым, Сергеем Смольниковым и другими. Возглавляет группу чиновников губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

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