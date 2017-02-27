Мартыненко пообещал повысить зарплату сотрудникам ПАТП Омска
Директор департамента транспорта Омска обмолвился, что персонал будет получать на 10 процентов больше.
Директор департамента транспорта Омска обмолвился, что персонал будет получать на 10 процентов больше.
На встрече мэра Омска Вячеслава Двораковского и директора департамента транспорта Алексея Мартыненко с коллективом ПАТП-2 прозвучали многообещающие заявления. В частности, глава профильного ведомства пообещал повысить зарплату персоналу автотранспортных предприятий.
Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта Омска:
— Следует отметить положительную практику 2016 года по увеличению заработной платы работникам предприятий на 10%, которую мы намерены продолжать.
Отметим, что городские ПАТП намерены заработать на оптимизации работы муниципального транспорта до конца года 150 миллионов рублей. Сейчас омским ПАТП нужны 1000 водителей и кондукторов.