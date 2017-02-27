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14:32 (мск), источник: Om1.ru

Мартыненко пообещал повысить зарплату сотрудникам ПАТП Омска

Директор департамента транспорта Омска обмолвился, что персонал будет получать на 10 процентов больше.

На встрече мэра Омска Вячеслава Двораковского и директора департамента транспорта Алексея Мартыненко с коллективом ПАТП-2 прозвучали многообещающие заявления. В частности, глава профильного ведомства пообещал повысить зарплату персоналу автотранспортных предприятий.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта Омска:

— Следует отметить положительную практику 2016 года по увеличению заработной платы работникам предприятий на 10%, которую мы намерены продолжать.

Отметим, что городские ПАТП намерены заработать на оптимизации работы муниципального транспорта до конца года 150 миллионов рублей. Сейчас омским ПАТП нужны 1000 водителей и кондукторов.

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