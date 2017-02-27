Власти Магнитогорска выступили с официальным заявлением по поводу изменения цены проезда в маршрутках

Власти Магнитогорска (Челябинская область) считают необоснованным резикое увеличение платы за проезд в городских маршрутных такси — ранее стало известно, что маршрутчики поняли плату до 25 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Напомним, что накануне февральских праздников в маршрутках Магнитогорска появились объявления о повышении стоимости проезда до 25 рублей. Последнее повышение стоимости проезда в магнитогорских маршрутках произошло всего около полутора лет назад — с 5 ноября 2015 года пассажиры начали платить 20 вместо 18 рублей.

Как отметил начальник Управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Нафис Фаттахов, федеральный закон № 220 установил, что данные перевозки осуществляются по нерегулируемым маршрутам — перевозчик самостоятельно устанавливает цену за проезд и вправе ни с кем не согласовывать свое решение.

«Позиция администрации города однозначна: мы считаем, что тариф на проезд необоснованно завышен. В настоящее время специалисты управления готовят документы для обращения в компетентные органы», — заявил Нафис Фаттахов.