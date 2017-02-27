Средняя зарплата в Омской области превысила 27 тысяч рублей

Рейтинг регионов России по росту зарплат составило агентство «Байкал-Daily». Для сравнения брали данные по уровню доходов относительно инфляции за последние 10 лет.

Лидерами рейтинга стал Чукотский автономный округ. Там цены увеличились всего в 2,02 раза, а зарплаты в 2,69. В итоге темп роста зарплат оказался на 33,2% выше уровня инфляции.

На второе место вышла Якутия. Там зарплаты росли на 31,9% быстрее инфляции. Ну, а третье место в рейтинге заняла республика Дагестан с показателем 28,8%. Стоимости товаров и услуг там была значительно медленнее инфляции.

Что касается Сибири, то на первом месте рейтинга находится Республика Хакасия, на втором — республика Тыва, а на третьем Омская область. По итогам 2016 года (данные за 11 месяцев, без декабря) средняя зарплата в регионе составляет 27772 руб. Учитывая, что в 2007 году она составляла 11 тыс. рублей, рост за последние 10 лет составил 2,5 раза. Индекс инфляции при этом составил в регионе 2,24.

Таким образом, зарплаты росли в Омской области 12,8% быстрее уровня инфляции. Для сравнения, в Красноярском крае этот показатель составляет 12,4%, в Бурятии — 10,3%, а в Новосибирской области — 10,2%.

Интересно, что отрицательный результат между темпами роста зарплат и инфляции показала Чечня. Там цены выросли в 2,83 раза, а зарплаты только в 2,23 раза. На втором месте у аутсайдеров оказался Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (-14%), а на третьем месте Свердловская область, там зафиксировано минус 9,5%.

Отметим, что в целом по России цены выросли в 2,39 раза, а среднемесячная номинальная начисленная зарплата увеличилась с 2007 года с 13,6 тысячи рублей до 35,7 тысячи рублей. то есть рост составил 2,63 раза. Эксперты агентства считают, что средняя зарплата россиян росла на 9,9% быстрее, чем цены и услуги.