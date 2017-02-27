Торгово-развлекательный центр построят за 800 млн рублей в Новочеркасске

Торгово-развлекательный центр стоимостью 800 млн рублей намерена построить в Новочеркасске компания «Батон», сообщает Агентство инвестиционного развития Ростовской области.

Соглашение о строительстве ТРЦ подписано 27 февраля на инвестфоруме в Сочи.

Проект планируется реализовать в два этапа. В 2017 году планируется построить и ввести в эксплуатацию одноэтажный корпус площадью 9 тыс кв. метров, а до конца 2018 года — трехэтажный корпус площадью 13,5 тыс кв. метров.

Сообщается, что в рамках проекта предусмотрено создание первого в Новочеркасске многозального кинотеатра.

Согласно прогнозам, трафик посетителей ТРЦ может составить более 15 тысяч человек в день.