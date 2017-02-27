На Кубани построят 100 заправок для зарядки электромобилей

Соглашение о реализации уникального проекта подписали в понедельник на Российском инвестиционном форуме в Сочи вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко с руководством «Объединенной приборостроительной корпорацией» и крупной фирмой по производству этих изделий.

— Развитие экологичного электротранспорта — первый шаг в большое будущее, — сказал Алексеенко. — А если говорить о беспилотных автомобилях, которые придут вслед за обычными электрокарами, то это еще и повышение безопасности на дорогах.

По информации краевых властей, на первом этапе в городе Краснодаре будут установлены 10 быстрозарядных станций мощностью 50 КвТ с разъемами под любой электрокар. А на следующем этапе (уже на дорогах других городов и районов региона) построят еще 90 станций. В результате обладатели электромобилей смогут заряжать здесь батареи через каждые 60 километров пути.

В реализацию необычного проекта предполагается вложить 1,3 миллиарда рублей инвестиций. При этом помимо подобных станций (многие из них появятся на дорогах, ведущих к черноморским курортам) в крае будет создаваться и современный сервис для электромобилей.