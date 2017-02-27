Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Спецслужбы США допросили Викторию Боню о Путине и КГБ
Депутата Рады заподозрили в попытке шантажа помощника Трампа
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Как одевать ребенка весной: советы мам
Сергей Лазарев впервые показал сына
Известный актер умер после операции
Борт "Аэрофлота" с горящим двигателем сел в Цюрихе
Донбасс ставит Киеву ультиматум: срок – один день – СМИ
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10«День без иммигрантов»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
17:58 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани построят 100 заправок для зарядки электромобилей

В Краснодарском крае в ближайшие годы появится крупнейшая в стране сеть специальных станций для зарядки электромобилей. 100 таких объектов на проходящих через территорию региона главных федеральных трассах «Дон» и «Кавказ», будут построены в два этапа.

Соглашение о реализации уникального проекта подписали в понедельник на Российском инвестиционном форуме в Сочи вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко с руководством «Объединенной приборостроительной корпорацией» и крупной фирмой по производству этих изделий.

— Развитие экологичного электротранспорта — первый шаг в большое будущее, — сказал Алексеенко. — А если говорить о беспилотных автомобилях, которые придут вслед за обычными электрокарами, то это еще и повышение безопасности на дорогах.

По информации краевых властей, на первом этапе в городе Краснодаре будут установлены 10 быстрозарядных станций мощностью 50 КвТ с разъемами под любой электрокар. А на следующем этапе (уже на дорогах других городов и районов региона) построят еще 90 станций. В результате обладатели электромобилей смогут заряжать здесь батареи через каждые 60 километров пути.

В реализацию необычного проекта предполагается вложить 1,3 миллиарда рублей инвестиций. При этом помимо подобных станций (многие из них появятся на дорогах, ведущих к черноморским курортам) в крае будет создаваться и современный сервис для электромобилей.

По словам вице-губернатора, «в тестовом режиме дороги края будут осваивать и электротакси — экономичные и экологичные машины, созданные на базе автомобилей известного японского бренда».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Страховщиков обяжут ремонтировать авто по ОСАГО уже с мая
Как изменится жизнь россиян в марте
Медведев заявил об отсутствии безработицы в России
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
Трамп установил антирекорд популярности
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
Умер создатель «Последнего героя» и «Жди меня»
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь