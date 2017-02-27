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15:15 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Белорусский рубль ослаб на торгах 27 февраля

Все основные валюты стали дороже на торгах 27 февраля на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Евро вырос в цене на 0,09% или 0,18 копейки до 1,9893 белорусского рубля. Валюта ЕС укрепляется третий раз подряд, поднявшись на 0,0195 белорусского рубля.

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Доллар прибавил к стоимости 0,44 копейки или 0,23% до 1,8818 белорусского рубля. Американская валюта, как и европейская, растет уже третий раз подряд, набрав в сумме 0,0095 белорусского рубля.

Сотня российских рублей потяжелела на 0,28% или 0,9 копейки, за нее сегодня давали 3,2508 белорусского рубля. С начала февраля курс российской валюты увеличился на 0,0284 белорусского рубля или 0,88%. Это лучший показатель среди основных валют: доллар обвалился на 2,78%, евро рухнул на 3,91%.

В итоге значение корзины валют подскочило сразу на 0,24%.

Напомним, на торгах в пятницу, 24 февраля, наша национальная валюта также сдала позиции.

Подготовила Юлия РАК.

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