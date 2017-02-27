Белорусский рубль ослаб на торгах 27 февраля

Евро вырос в цене на 0,09% или 0,18 копейки до 1,9893 белорусского рубля. Валюта ЕС укрепляется третий раз подряд, поднявшись на 0,0195 белорусского рубля.

Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Доллар прибавил к стоимости 0,44 копейки или 0,23% до 1,8818 белорусского рубля. Американская валюта, как и европейская, растет уже третий раз подряд, набрав в сумме 0,0095 белорусского рубля.

Сотня российских рублей потяжелела на 0,28% или 0,9 копейки, за нее сегодня давали 3,2508 белорусского рубля. С начала февраля курс российской валюты увеличился на 0,0284 белорусского рубля или 0,88%. Это лучший показатель среди основных валют: доллар обвалился на 2,78%, евро рухнул на 3,91%.

В итоге значение корзины валют подскочило сразу на 0,24%.

Напомним, на торгах в пятницу, 24 февраля, наша национальная валюта также сдала позиции.

Подготовила Юлия РАК.