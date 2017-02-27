Белорусский рубль ослаб на торгах 27 февраля
Все основные валюты стали дороже на торгах 27 февраля на Белорусской
Все основные валюты стали дороже на торгах 27 февраля на Белорусской
Евро вырос в цене на 0,09% или 0,18 копейки до 1,9893 белорусского рубля. Валюта ЕС укрепляется третий раз подряд, поднявшись на 0,0195 белорусского рубля.
Доллар прибавил к стоимости 0,44 копейки или 0,23% до 1,8818 белорусского рубля. Американская валюта, как и европейская, растет уже третий раз подряд, набрав в сумме 0,0095 белорусского рубля.
Сотня российских рублей потяжелела на 0,28% или 0,9 копейки, за нее сегодня давали 3,2508 белорусского рубля. С начала февраля курс российской валюты увеличился на 0,0284 белорусского рубля или 0,88%. Это лучший показатель среди основных валют: доллар обвалился на 2,78%, евро рухнул на 3,91%.
В итоге значение корзины валют подскочило сразу на 0,24%.
Напомним, на торгах в пятницу, 24 февраля, наша национальная валюта также сдала позиции.
Подготовила Юлия РАК.