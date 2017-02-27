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14:39 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале построят центры по сбору крови и производству плазмы

Такая возможность обсуждалась губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и гендиректором Национальной иммунобиологической компании Марьям Хубиевой.

Источник: Reuters

На Южном Урале построят центры по сбору крови и производству плазмы — данные проекты готова реализовать в Челябинской области Национальная иммунологическая компания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи состоялась встреча губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и гендиректора АО «Национальная иммунобиологическая компания» Марьям Хубиевой. Стороны обсудили перспективы создания в Челябинской области центров по сбору крови и производству плазмы, а также совместно с Ростехом и компанией Siemens — лаборатории для медицинских анализов с применением наиболее актуальных технологий в области медицины и здравоохранения.

«Южный Урал сегодня многоотраслевой регион, который постоянно нарабатывает новые компетенции, имеет кадровый задел для реализации инвестпроектов, в том числе в медицине. В частности, начата большая работа по созданию на базе наших наукоградов специализированного кластера по ядерной медицине», — отметил Борис Дубровский.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27—28 февраля при участии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Ранее южноуральский губернатор встретился с руководителем казахстанского инвестхолдинга «Байтерек».

В состав холдинга входят такие производственные предприятия, как НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез». В планах создание ряда совместных предприятий с партнерами в целях обеспечения трансфера технологий и организации производства лекарственных препаратов в условиях полного цикла, включая фармацевтические субстанции. Общий объем инвестиций в развитие производств в рамках стратегии до 2020 года составит 25 млрд рублей. Планируемый общегодовой объем выручки холдинга в 2020 году — около 40 млрд рублей.

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На Южном Урале построят центры по сбору крови и производству плазмы
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