Прокуратура оштрафовала 4 воронежских супермаркета за неправильное хранение продуктов
Нарушения нашли в магазинах Billa, «Пятью пять», «Агроторг» и «Копейка-Воронеж».
Нарушения нашли в магазинах Billa, «Пятью пять», «Агроторг» и «Копейка-Воронеж».
Прокуратура Советского района с управлениями Роспотребнадзора и Россельхознадзора проверила воронежские продуктовые магазины, сообщила
По данным ведомства, в торговых точках Billa, «Агроторг» (в сеть входят магазины «Пятерочка») и «Пятью пять» не соблюдали условия хранения продуктов. Товары продавались без ветеринарной сопроводительной документации, подтверждающих их качество и безопасность. Кроме того, у сотрудников ООО «Агроторг» и ООО «Копейка-Воронеж» отсутствовали медицинские книжки.
Прокуратура Советского района возбудила дела об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения