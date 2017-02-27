Прокуратура оштрафовала 4 воронежских супермаркета за неправильное хранение продуктов

Прокуратура Советского района с управлениями Роспотребнадзора и Россельхознадзора проверила воронежские продуктовые магазины, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 27 февраля. Специалисты нашли нарушения в супермаркетах Billa, АО «Пятью пять», ООО «Агроторг» и ООО «Копейка-Воронеж».

По данным ведомства, в торговых точках Billa, «Агроторг» (в сеть входят магазины «Пятерочка») и «Пятью пять» не соблюдали условия хранения продуктов. Товары продавались без ветеринарной сопроводительной документации, подтверждающих их качество и безопасность. Кроме того, у сотрудников ООО «Агроторг» и ООО «Копейка-Воронеж» отсутствовали медицинские книжки.