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15:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Прокуратура оштрафовала 4 воронежских супермаркета за неправильное хранение продуктов

Нарушения нашли в магазинах Billa, «Пятью пять», «Агроторг» и «Копейка-Воронеж».

Прокуратура Советского района с управлениями Роспотребнадзора и Россельхознадзора проверила воронежские продуктовые магазины, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 27 февраля. Специалисты нашли нарушения в супермаркетах Billa, АО «Пятью пять», ООО «Агроторг» и ООО «Копейка-Воронеж».

По данным ведомства, в торговых точках Billa, «Агроторг» (в сеть входят магазины «Пятерочка») и «Пятью пять» не соблюдали условия хранения продуктов. Товары продавались без ветеринарной сопроводительной документации, подтверждающих их качество и безопасность. Кроме того, у сотрудников ООО «Агроторг» и ООО «Копейка-Воронеж» отсутствовали медицинские книжки.

Прокуратура Советского района возбудила дела об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ст. 10.6 и 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных). Виновным выписали штрафы на общую сумму свыше 20 тыс. рублей.

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