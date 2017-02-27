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15:11 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $89,5 до $91 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $49,2 до $50 за 1 т, на товарные бензины — с $26,8 до $27,3 за 1 т.

Источник: БЕЛТА

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 25 февраля 2017 года № 160, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

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Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $89,5 до $91 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $49,2 до $50 за 1 т, на товарные бензины — с $26,8 до $27,3 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $27,3 за 1 т (была $26,8). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 февраля. Тогда они также были повышены.

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