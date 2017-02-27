Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Савченко призвала украинских солдат идти свергать власть в Киеве
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Как одевать ребенка весной: советы мам
Сергей Лазарев впервые показал сына
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Главы ДНР и ЛНР дали Киеву 1 день на выполнение ультиматума – СМИ
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
14:59 (мск), источник: Интерфакс

Медведев заявил об отсутствии безработицы в России

«Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей», — сообщил премьер-министр.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Премьер-министр Дмитрий Медведев охарактеризовал ситуацию на рынке труда в России как стабильную, отметив, что безработицы в стране нет.

«Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей», — сказал Медведев, выступая в понедельник на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Премьер подчеркнул, что в среднесрочных планах — принятие мер по преодолению демографических ограничений, которые могут в будущем препятствовать экономическому развитию.

Глава правительства признал, что ближайшие пять лет будут непростыми для рынка труда, пояснив, что речь идет не о безработице, а скорее, о дефиците квалифицированных рабочих рук
Читайте также
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют уровню квалификации работников

Медведев объяснил это демографическим провалом 90-х годов. Он сообщил, что в плане действий правительства на 2017−2025 годы, проект которого сейчас обсуждается, предполагается заложить ряд шагов, позволяющих наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы и привлекать высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.

На прошлой неделе Росстат опубликовал данные, согласно которым общая численность безработных в России в январе 2017 г. выросла по сравнению с декабрем на 185 тыс. человек и составила 4 млн 288 тыс. человек, или 5,6% экономически активного населения.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных в январе 2017 г. было зарегистрировано 897 тыс. человек против 895 тыс. человек в декабре.

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования, в январе составила 75,9 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.

Комментарии
78
Игорь Федосеев
Путин клоунов расставил на должности и они всем составом навяливают народу о светлом будущем)...денег нет но вы держитесь)))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
дядя Коля
И это говорит премьер - министр Великой России...У меня нет слов , одни отрицательные эмоции.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Медведеву надо бы своих помощников и речеписцев уволить за то, что они его так подставляют. Только по официальной статистике МОТ сегодня безработных в РФ насчитывается более 5 млн человек, и это без учёта скрытой безработицы.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
Как изменится жизнь россиян в марте
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
Трамп установил антирекорд популярности
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
Умер создатель «Последнего героя» и «Жди меня»
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь