Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Савченко призвала украинских солдат идти свергать власть в Киеве
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Как одевать ребенка весной: советы мам
Сергей Лазарев впервые показал сына
Известный актер умер после операции
Борт "Аэрофлота" с горящим двигателем сел в Цюрихе
Донбасс ставит Киеву ультиматум: срок – один день – СМИ
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
15:22 (мск), источник: ТАСС

Около 900 млн руб. направят в 2017 г. на развитие «атомных» городов Среднего Урала

Планируется обеспечить дальнейшее эффективное социально-экономическое и инфраструктурное развитие городского округа Заречный, города Лесной и Новоуральского городского округа.

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Около 900 млн рублей будет направлено в 2017 году на развитие «атомных» городов в Свердловской области. Протокол о реализации мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве подписали на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» заместитель генерального директора по экономическому анализу и планированию ГК «Росатом» Сергей Новиков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

«Стороны подтвердили намерение обеспечить дальнейшее эффективное социально-экономическое и инфраструктурное развитие городского округа Заречный, города Лесной и Новоуральского городского округа. В рамках реализации соглашения правительство Свердловской области с учетом дополнительных налоговых отчислений за 2017 год предусматривает бюджетные ассигнования в размере 900 млн рублей на реализацию мероприятий в “атомные” муниципалитеты », — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что, в частности, в Заречном планируется направить средства на строительство и оснащение детского сада, ремонт образовательных учреждений, музыкальной и художественной школы, благоустройство территории, обустройство остановочных комплексов, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, расширение системы «Безопасный город».

Глава Новоуральска, где находится крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, Свердловская область), Владимир Машков отметил в беседе с корр. ТАСС, что в первую очередь средства будут направлены на развитие социальной сферы. «Все это будет позитивно влиять на развитие округа. В первую очередь, это жилье, второе — объекты инфраструктуры и развития бизнеса, третье — поддержание в нормальном состоянии объектов культуры», — уточнил собеседник агентства.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27—28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Песков призвал США быть точнее при оценке нападения на миссию ОБСЕ на Украине
Как изменится жизнь россиян в марте
Медведев заявил об отсутствии безработицы в России
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
Трамп установил антирекорд популярности
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
Умер создатель «Последнего героя» и «Жди меня»
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь