Около 900 млн руб. направят в 2017 г. на развитие «атомных» городов Среднего Урала

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Около 900 млн рублей будет направлено в 2017 году на развитие «атомных» городов в Свердловской области. Протокол о реализации мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве подписали на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» заместитель генерального директора по экономическому анализу и планированию ГК «Росатом» Сергей Новиков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

«Стороны подтвердили намерение обеспечить дальнейшее эффективное социально-экономическое и инфраструктурное развитие городского округа Заречный, города Лесной и Новоуральского городского округа. В рамках реализации соглашения правительство Свердловской области с учетом дополнительных налоговых отчислений за 2017 год предусматривает бюджетные ассигнования в размере 900 млн рублей на реализацию мероприятий в “атомные” муниципалитеты », — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что, в частности, в Заречном планируется направить средства на строительство и оснащение детского сада, ремонт образовательных учреждений, музыкальной и художественной школы, благоустройство территории, обустройство остановочных комплексов, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, расширение системы «Безопасный город».

Глава Новоуральска, где находится крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, Свердловская область), Владимир Машков отметил в беседе с корр. ТАСС, что в первую очередь средства будут направлены на развитие социальной сферы. «Все это будет позитивно влиять на развитие округа. В первую очередь, это жилье, второе — объекты инфраструктуры и развития бизнеса, третье — поддержание в нормальном состоянии объектов культуры», — уточнил собеседник агентства.