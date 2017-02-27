Эксперт объяснила рост тенге по отношению к доллару
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова назвала факторы, которые ведут к укреплению тенге по отношению к американскому доллару, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова назвала факторы, которые ведут к укреплению тенге по отношению к американскому доллару, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Казахстанская валюта продолжает укрепляться в паре с американской. Очередную неделю февраля тенге завершил с повышением на 2,5% к доллару. В целом, за почти полные два месяца, прошедшие с начала года, казахстанская валюта подорожала на 7%. Отсутствие внешних стрессов и ровная динамика цен на нефть способствуют равновесию в тенге. Первый из этих катализаторов выглядит в
По ее словам, для национальной валюты есть и другие опоры. Эксперт отметила, что
«Однако основные поддержки для тенге — это стабильность и нефть. Баррель североморского сырья Brent остается в проторгованном диапазоне $54−57 и не выходит оттуда уже несколько недель. Черное золото не может быстро дорожать, так как у него нет на это оснований, но и терять в цене слишком быстро тоже не желает. Остаются торги в “боковике”, и это далеко не самое плохое, что могло случиться с сырьевым рынком», — подчеркнула она.
«Говоря проще, жизнь теперь дорожает не так быстро, как ранее. Тем не менее, о снижении стоимости товаров повседневной необходимости, в том числе на продукты и топливо, рассуждать как минимум преждевременно, так как у рыночной экономики нет такого ресурса. Единственный и основной плюс от укрепления тенге для населения Казахстана — отсутствие стресса с ценами», — рассказала она.
Ожидания по валютам на новую неделю у эксперта сдержанные. По ее словам, в конце февраля или начале марта президент США Дональд Трамп должен прояснить планы с проведением налоговой реформы.
«Доллар США на мировом валютном рынке обязательно отреагирует на эти новости, что закономерно скажется на поведении сырья и сырьевых валют. Для доллара США ожидаемый диапазон движения на этой неделе составляет 310,0−314,50 тенге. Для евро коридор перемещений находится в границах 330,0−332,50 тенге», — резюмировала она.