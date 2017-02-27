Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Спецслужбы США допросили Викторию Боню о Путине и КГБ
«Газпром» отказался выполнять поручение Путина
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Известный актер умер после операции
Борт "Аэрофлота" с горящим двигателем сел в Цюрихе
«Разбили волны «русской весны»: Порошенко «хоронит» Новороссию
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
РФ испытывает ядерную мощь перед войной: США встревожены – СМИ
Слова Савченко о Путине вызвали резонанс в Киеве
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
18:22 (мск), источник: Kazinform

Эксперт объяснила рост тенге по отношению к доллару

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова назвала факторы, которые ведут к укреплению тенге по отношению к американскому доллару, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Казахстанская валюта продолжает укрепляться в паре с американской. Очередную неделю февраля тенге завершил с повышением на 2,5% к доллару. В целом, за почти полные два месяца, прошедшие с начала года, казахстанская валюта подорожала на 7%. Отсутствие внешних стрессов и ровная динамика цен на нефть способствуют равновесию в тенге. Первый из этих катализаторов выглядит в чем-то банально, но он основной: как только мир перестало лихорадить в силу тех или иных причин, к сырьевым валютам вернулся спрос», — рассказала она.

По ее словам, для национальной валюты есть и другие опоры. Эксперт отметила, что из-за низких объемов торгов на KASE говорить о присутствии инвесторов carry trade по образцу происходящего с российским рублем неразумно, но предпосылки есть и здесь. Нацбанк Казахстана держит процентную ставку высокой в сравнении с другими ставками, что вполне может способствовать заработку хедж-фондов или институциональных игроков на разнице.

«Однако основные поддержки для тенге — это стабильность и нефть. Баррель североморского сырья Brent остается в проторгованном диапазоне $54−57 и не выходит оттуда уже несколько недель. Черное золото не может быстро дорожать, так как у него нет на это оснований, но и терять в цене слишком быстро тоже не желает. Остаются торги в “боковике”, и это далеко не самое плохое, что могло случиться с сырьевым рынком», — подчеркнула она.

Бодрова считает, что наблюдаемое последовательное укрепление тенге вряд ли приведет к снижению розничных цен внутри повседневной жизни рядового казахстанца, однако одновременно сокращение темпов роста инфляции все же присутствует.

«Говоря проще, жизнь теперь дорожает не так быстро, как ранее. Тем не менее, о снижении стоимости товаров повседневной необходимости, в том числе на продукты и топливо, рассуждать как минимум преждевременно, так как у рыночной экономики нет такого ресурса. Единственный и основной плюс от укрепления тенге для населения Казахстана — отсутствие стресса с ценами», — рассказала она.

Ожидания по валютам на новую неделю у эксперта сдержанные. По ее словам, в конце февраля или начале марта президент США Дональд Трамп должен прояснить планы с проведением налоговой реформы.

«Доллар США на мировом валютном рынке обязательно отреагирует на эти новости, что закономерно скажется на поведении сырья и сырьевых валют. Для доллара США ожидаемый диапазон движения на этой неделе составляет 310,0−314,50 тенге. Для евро коридор перемещений находится в границах 330,0−332,50 тенге», — резюмировала она.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как изменится жизнь россиян в марте
Медведев заявил об отсутствии безработицы в России
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
Трамп установил антирекорд популярности
Граждане Грузии смогут ездить в Европу без виз с конца марта
Голодец назвала классы в школах неправильно сконструированными
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь