Эксперт объяснила рост тенге по отношению к доллару

«Казахстанская валюта продолжает укрепляться в паре с американской. Очередную неделю февраля тенге завершил с повышением на 2,5% к доллару. В целом, за почти полные два месяца, прошедшие с начала года, казахстанская валюта подорожала на 7%. Отсутствие внешних стрессов и ровная динамика цен на нефть способствуют равновесию в тенге. Первый из этих катализаторов выглядит в чем-то банально, но он основной: как только мир перестало лихорадить в силу тех или иных причин, к сырьевым валютам вернулся спрос», — рассказала она.

По ее словам, для национальной валюты есть и другие опоры. Эксперт отметила, что из-за низких объемов торгов на KASE говорить о присутствии инвесторов carry trade по образцу происходящего с российским рублем неразумно, но предпосылки есть и здесь. Нацбанк Казахстана держит процентную ставку высокой в сравнении с другими ставками, что вполне может способствовать заработку хедж-фондов или институциональных игроков на разнице.

«Однако основные поддержки для тенге — это стабильность и нефть. Баррель североморского сырья Brent остается в проторгованном диапазоне $54−57 и не выходит оттуда уже несколько недель. Черное золото не может быстро дорожать, так как у него нет на это оснований, но и терять в цене слишком быстро тоже не желает. Остаются торги в “боковике”, и это далеко не самое плохое, что могло случиться с сырьевым рынком», — подчеркнула она.