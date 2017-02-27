«КОМОС ГРУПП» вложит 1 млрд руб. в строительство фабрики мороженого в Перми

Компания «Милком», входящая в холдинг «Комос групп», реализует на территории Пермского хладокомбината «Созвездие» инвестиционный проект «Современная фабрика мороженого». Общая сумма инвестиций в проект составит около 1 млрд руб.



Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в рамках проекта будет произведено техническое перевооружение аммиачно-холодильной установки фабрики, помимо реконструкции имеющихся на площадке зданий намечено строительство новых с оснащением их современным оборудованием.



Мощность создаваемой линии: мороженое в вафельном стакане 27 шт/час; мороженое в большом рожке 21 600 шт/час. В рамках проекта будет создано не менее 250 новых рабочих мест.