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15:47 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В зоне ЧАЭС построят участок ж/д для вывоза отработавшего топлива

Сообщается, что строители создадут участок железнодорожного полотна между существующей линией «Вильча — Янов» и строительной площадкой Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Чернобыльской зоне построят участок железной дороги, по которой будут перевозить отработавшее топливо с действующих украинских атомных станций. Соответствующий контракт заключили ГП «Энергоатом» и компания «Укрэнергомонтаж», которая входит в состав корпорации «Укрбуд», сообщает пресс-служба корпорации.

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Так, строители создадут участок железнодорожного полотна между существующей линией «Вильча — Янов» и строительной площадкой Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

«Укрбуд» построит железную дорогу в Чернобыльской зоне отчуждения… По новой области в ЦХОЯТ будут отвозить отработанное топливо из действующих украинских атомных электростанций, — говорится в сообщении.

Проблема хранения отработавшего ядерного топлива в Украине обострилась после разрыва экономических отношений с РФ, куда его отправляли на хранение в предыдущие годы. Сейчас отечественные АЭС им практически переполнены.

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