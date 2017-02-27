Повременной тариф на проезд заработает в Екатеринбурге в 2017 году
В качестве эксперимента.
В качестве эксперимента.
Повременные тарифы на проезд начнут действовать в Екатеринбурге во второй половине 2017 года. Сначала — в качестве эксперимента. При этом конкретных сроков пока не называют.
«У нас аналогичные примеры уже есть. Это Москва и
Внедрение повременных тарифов и отмена части маршрутов общественного транспорта ранее анонсировались как часть транспортной реформы. Затем, после широкого общественного резонанса, чиновники заявили, что отказались от планов. По всей видимости, горожан ввели в заблуждение, и реформа все же будет проведена, правда теперь «по-тихому».