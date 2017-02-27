Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Савченко призвала украинских солдат идти свергать власть в Киеве
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Скончался создатель программы "Жди меня"
Поступок актрисы поразил мужчин по всему миру
Донбасс ставит Киеву ультиматум: срок – один день – СМИ
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
16:12 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми построят фабрику по производству мороженого

ПЕРМЬ, 27 февраля, РИА ФедералПресс. Сегодня глава Прикамья Максим Решетников и генеральный директор ООО «Комос Групп» Андрей Шутов утвердили меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специнвестконтракта между Пермским краем и компанией «Милком».

Компания «Милком», входящая в холдинг «Комос групп», реализует на территории Пермского хладокомбината «Созвездие» инвестиционный проект «Современная фабрика мороженого». Общая сумма инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей.

В создающемся производстве планируется использование современного технологического оборудования. В рамках проекта будет произведено техническое перевооружение аммиачно-холодильной установки фабрики, помимо реконструкции имеющихся на площадке зданий намечено строительство новых с оснащением их современным оборудованием. В рамках проекта будет создано не менее 250 новых рабочих мест.

Современная фабрика мороженого, отвечающая международным стандартам качества ИСО и безопасности производства продукции ХАССП, позволит не только сохранить продажи на внутреннем рынке края, но и обеспечит поставки продукции в страны Единого таможенного союза и ближнего зарубежья. Продажи в другие регионы и страны увеличит сальдо торгового баланса Пермского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Служебный пес Байкал помог раскрыть тяжкое преступление в Ангарске
Как изменится жизнь россиян в марте
Медведев заявил об отсутствии безработицы в России
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
Трамп установил антирекорд популярности
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
Умер создатель «Последнего героя» и «Жди меня»
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь