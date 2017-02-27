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17:00 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Азовском районе построят грибной комплекс

В Ростовской области появится новый высокотехнологичный комплекс по выращиванию грибов.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Соглашение об этом вечером подписали в рамках российского инвестиционного форума. В эти дни он проходит в Сочи Краснодарского края. Новый комплекс построят в Азовском районе — в поселке Овощном. Весь проект подразумевает создание 28 камер по производству грибов. Мощность предприятия — 4800 тонн в год. Ориентировочный объем инвестиций — 400 миллионов рублей, будут созданы 150 новых рабочих мест. Документ подписали губернатор Василий Голубев и директор компании-инвестора Константин Остапкевич.

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