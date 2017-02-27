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17:02 (мск), источник: РИА Крым

На форуме в Сочи Аксенов представил Медведеву крымский стенд

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости (Крым). В рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в эти дни в Сочи, глава Республики Крым Сергей Аксенов представил стенд РК председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Об этом Аксенов написал на своей странице в Фейсбук.

Глава Крыма проинформировал, что в понедельник в рамках РИФ уже подписано четыре соглашения на сумму около 11 млрд рублей.

«Дмитрий Анатольевич поручил беречь инвесторов, которые готовы вкладывать средства в проекты на территории Крыма. В то же время индивидуальный подход к каждому инвестору — наш главный принцип. За каждым проектом будет закреплен чиновник Правительства Республики соответствующего уровня, в зависимости от значимости проекта и объема инвестиций. Будем и дальше оказывать бизнесменам максимальную помощь», — отметил Аксенов.

Как он подчеркнул, в прошлом году власти Республики рассмотрели около тысячи обращений инвесторов, при этом еще около 300 находятся на стадии рассмотрения. Ведется работа по реализации более 140 инвестиционных проектов на общую сумму около 144 млрд рублей, в результате чего планируется создать порядка 11 тысяч рабочих мест.

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