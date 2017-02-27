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17:31 (мск), источник: Profinance.kz

81,6 млрд тенге выделят из госбюджета на повышение пенсий

С 1 июля 2017 года размер пенсий будет повышен до 20%, а также размер единовременного пособия в связи с рождением ребенка будет повышен на 20%. На вышеуказанные повышения в республиканском бюджете заложено 81,6 млрд тенге.

Источник: Reuters

Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на публичных слушаниях в МТСЗН РК, информирует profinance.kz со ссылкой на strategy2050.kz.

«По поручению Главы государства в 2017—2018 годах будут поэтапно повышены размеры пенсий, выплачиваемые из республиканского бюджета. Размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9-процентного повышения в начале года. Размер базовой пенсии будет повышен на 13%, с учетом 7-процентного повышения в начале года. В итоге мы обеспечиваем повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров, или более 2 млн человек. С учетом вышеуказанных изменений минимальный размер пенсии, с учетом базовой, повысится с 37 789 тенге в 2016 году до 45 711 тенге с 1 июля 2017 года. Средний размер пенсии, с учетом базовой, повысится с 55 154 до 66 721 тенге», — сообщила С. Жакупова.

Также вице-министр сообщила, что размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года повышен на 7%, а с 1 июля увеличится еще на 20%. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27%.

«Если в 2016 году размер государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составлял 66 621 тенге, то с 1 января 2017 года его размер составил 71 270 тенге, а с 1 июля повысится до 86 222 тенге. Размер государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка в текущем году составлял 111 035 тенге, а с 1 января 2017 года он повысился до 118 тыс. тенге, с 1 июля 2017 года — размер будет равен 142 947 тенге», — проинформировала С. Жакупова.

Напомним, что Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения» разработан в целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Законопроектом предусмотрено внесение поправок в 8 законов РК. Отрицательных правовых и социально-экономических последствий в случае его принятия не предполагается.

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