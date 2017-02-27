Молдова признана лучшей в Европе страной по доступу к интернету для туристов
Молдова оказалась страной с лучшим доступом к беспроводному интернету для туристов. Об этом представители сервиса по поиску арендного жилья HomeToGo.
Молдова оказалась страной с лучшим доступом к беспроводному интернету для туристов. Об этом представители сервиса по поиску арендного жилья HomeToGo.
Эксперты компании выяснили, что в республике 94 процента всех сдаваемых в аренду для отдыха домов и квартир имеют доступ к
Четвертую строчку делят Босния и Герцеговина и Македония с результатом в 87 процентов. Замыкают пятерку Россия, Сербия и Словения (86 процентов).
В топ-7 рейтинга также вошли Черногория, где интернетом обеспечены 85 процентов квартир для туристов, и Румыния с результатом в 83 процента.