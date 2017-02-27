Молдова признана лучшей в Европе страной по доступу к интернету для туристов

Эксперты компании выяснили, что в республике 94 процента всех сдаваемых в аренду для отдыха домов и квартир имеют доступ к Wi-Fi. На втором месте находится Украина (91 процент), на третьем — Белоруссия (90 процентов), сообщает lenta.ru.

Четвертую строчку делят Босния и Герцеговина и Македония с результатом в 87 процентов. Замыкают пятерку Россия, Сербия и Словения (86 процентов).

В топ-7 рейтинга также вошли Черногория, где интернетом обеспечены 85 процентов квартир для туристов, и Румыния с результатом в 83 процента.