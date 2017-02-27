Медведев совершил «стендовый тур» по регионам на форуме в Сочи
СОЧИ, 27 фев — РИА Новости.
СОЧИ, 27 фев — РИА Новости.
Осмотр премьер начал со стенда
После осмотра стенда Хакассии премьеру продемонстрировали «боевую» версию АПК «Безопасный город». Эта система собирает информацию, в том числе о социально опасных объектах, затем формируется план реагирования для оператора в Единой диспетчерской службе, и информация поступает в различные службы. «Нужно проверить, чтобы координация была со всеми службами, чтобы было взаимодействие», — сказал Медведев.
Также премьер осмотрел стенд «Россети» Пермского края, международного центра туризма Балаклава, поговорил с главой Тверской области, который показал макеты новых построек. «Типа
Премьер подошел к стенду Краснодарского края, представляющего из себя дверь. Медведев открыл дверь, откуда его с экрана поприветствовал представитель края. Премьер с улыбкой спросил, сможет ли забрать эту дверь, чтобы открывать почаще. После короткого диалога и портрета в подарок он продолжил осмотр стендов, в том числе, Саратовской области и Северной Осетии.