26 млн рублей направят на текущий ремонт дорог в Новочеркасске

26 млн рублей планируется направить в 2017 году на текущий ремонт дорог в Новочеркасске.

Как сообщается на сайте городской администрации, в 2016 году на эти цели было затрачено 18 млн рублей. Таким образом, объем финансирования ремонтных работ по сравнению с прошлым годом увеличен в 1,4 раза.

По информации городских властей, в 2017 году ямочный ремонт провести на площади 7000 кв. метров.

Сообщается, что на данный момент ямы ликвидировали на площади более 500 кв. метров.

Основной объем работ будет производиться в апреля по октябрь.