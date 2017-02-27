Витебские таможенники изъяли 19 т лосося

«Крупную партию мяса лосося не удалось ввезти на территорию Евразийского экономического союза по недействительным товаросопроводительным документам. Попытка незаконного перемещения более 19 т данного товара пресечена витебскими таможенниками», — отметили в Государственном таможенном комитете.

Партия брюшек лосося ввозилась из Латвии в грузовом отсеке транспортного средства Volvo. При таможенном контроле обнаружено, что для оформления товара предоставлены документы, содержащие недостоверные сведения об отправителе, а также недействительный ветеринарный сертификат. Мясо лосося изъято. Его стоимость, по предварительной оценке, составила Br53 тыс.

По этому факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст. 14.5 КоАП Беларуси.