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18:03 (мск), источник: БЕЛТА

Витебские таможенники изъяли 19 т лосося

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники изъяли 19 т лосося, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Источник: БЕЛТА

«Крупную партию мяса лосося не удалось ввезти на территорию Евразийского экономического союза по недействительным товаросопроводительным документам. Попытка незаконного перемещения более 19 т данного товара пресечена витебскими таможенниками», — отметили в Государственном таможенном комитете.

Партия брюшек лосося ввозилась из Латвии в грузовом отсеке транспортного средства Volvo. При таможенном контроле обнаружено, что для оформления товара предоставлены документы, содержащие недостоверные сведения об отправителе, а также недействительный ветеринарный сертификат. Мясо лосося изъято. Его стоимость, по предварительной оценке, составила Br53 тыс.

По этому факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст. 14.5 КоАП Беларуси.

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