Севастополь подписал соглашение с ассоциацией участников СЭЗ

Правительство Севастополя подписало соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с «Ассоциацией участников свободной экономической зоны «Севастополь» в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава департамента приоритетных направлений развития Севастополя Сергей Градировский.

По его словам, договоренность позволит консолидировать силы резидентов Севастопольской свободной экономической зоны, а также станет новой формой коммуникации между резидентами.

Соглашением предусмотрено взаимное участие в мероприятиях, связанных с деятельностью СЭЗ, содействие резидентам СЭЗ в доступе к финансовым инструментам и банковским продуктам, представительство их интересов в Севастополе, проведение круглых столов и конференций.

В том числе, соглашение поможет «аккумулировать голоса резидентов СЭЗ в подготовке изменений в закон о СЭЗ», подчеркнул Градировский.

Напомним, в Минэкономразвития проходит рассмотрение проекта изменений в закон о СЭЗ, которыми уточняются обязательства инвестора — в зависимости от объема заявленных капитальных вложений.