Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Спецслужбы США допросили Викторию Боню о Путине и КГБ
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Известный актер умер после операции
Борт "Аэрофлота" с горящим двигателем сел в Цюрихе
Киев арестовывает крымские санатории и землю: СМИ о подробностях
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10«День без иммигрантов»
17:05 (мск), источник: ИА REGNUM

Реальные денежные доходы населения Самарской области упали за год на 11,4%

Реальные денежные доходы населения Самарской области в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились на 11,4%

В Самарской области среднедушевые доходы в месяц в 2016 году составили 26 тыс. 598,6 рублей, в декабре — 37 тыс. 173 рубля. Такие данные приводит Самарастат, сообщает ИА REGNUM.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за декабрь 2016 года работникам организаций Самарской области, составила 34 701 рубль. За месяц средняя заработная плата увеличилась на 22,1%, по сравнению с декабрем 2015 года — на 1,7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в декабре 2016 года составила к уровню декабря 2015 года 96,7%, к уровню ноября2016 года — 121,4%.

В декабре 2016 года, по сравнению с декабрем 2015 года, в структуре использования денежных доходов возросли потребительские расходы населения на 2,5% процентных пункта, увеличились расходы на оплату обязательных платежей и взносов на 2,2 процентных пункта, но сократились расходы направленные на сбережения во вклады и ценные бумаги и приобретение недвижимости на 2,9 и 0,3 процентных пункта соответственно, отмечают в Самарастате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в Самарском регионе среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих в январе-сентябре 2016 года выглядела следующим образом: в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти 31 819 рублей, в органах исполнительной власти субъектов РФ — 53 735 рублей, в органах местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 33 779, среднемесячная зарплата работников организаций — 31 844.

Напомним, в Самарской области реальные денежные доходы населения в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократились на 10,4%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Как изменится жизнь россиян в марте
Медведев заявил об отсутствии безработицы в России
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
Трамп установил антирекорд популярности
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
Умер создатель «Последнего героя» и «Жди меня»
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь