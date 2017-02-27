Реальные денежные доходы населения Самарской области упали за год на 11,4%

В Самарской области среднедушевые доходы в месяц в 2016 году составили 26 тыс. 598,6 рублей, в декабре — 37 тыс. 173 рубля. Такие данные приводит Самарастат, сообщает ИА REGNUM.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за декабрь 2016 года работникам организаций Самарской области, составила 34 701 рубль. За месяц средняя заработная плата увеличилась на 22,1%, по сравнению с декабрем 2015 года — на 1,7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в декабре 2016 года составила к уровню декабря 2015 года 96,7%, к уровню ноября2016 года — 121,4%.

В декабре 2016 года, по сравнению с декабрем 2015 года, в структуре использования денежных доходов возросли потребительские расходы населения на 2,5% процентных пункта, увеличились расходы на оплату обязательных платежей и взносов на 2,2 процентных пункта, но сократились расходы направленные на сбережения во вклады и ценные бумаги и приобретение недвижимости на 2,9 и 0,3 процентных пункта соответственно, отмечают в Самарастате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в Самарском регионе среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих в январе-сентябре 2016 года выглядела следующим образом: в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти 31 819 рублей, в органах исполнительной власти субъектов РФ — 53 735 рублей, в органах местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 33 779, среднемесячная зарплата работников организаций — 31 844.

Напомним, в Самарской области реальные денежные доходы населения в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократились на 10,4%.