В Украине с марта подорожает электроэнергия для населения
С 1 марта тариф на электроэнергию для бытовых абонентов (населения) в очередной раз повысится и составит от 90 коп. до 1,68 гривен за
С 1 марта тариф на электроэнергию для бытовых абонентов (населения) в очередной раз повысится и составит от 90 коп. до 1,68 гривен за
Это будет пятое и последнее повышение тарифа на электроэнергию, которое Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла в конце февраля 2015 года.
НКРЭКУ утвердила все пять повышений одним документом. Они вводятся автоматически. Так, с 1 марта тариф для первого блока потребителей (до 100
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии тариф составит 90 коп. за
В «Укренерго» заверили, что имеющиеся запасы антрацитного угля позволяют энергосистеме стабильно работать до 20 марта, избегая аварийных отключений.