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16:54 (мск), источник: РБК - Украина

В Украине с марта подорожает электроэнергия для населения

С 1 марта тариф на электроэнергию для бытовых абонентов (населения) в очередной раз повысится и составит от 90 коп. до 1,68 гривен за кВт-ч в зависимости от объёма потребления.

Это будет пятое и последнее повышение тарифа на электроэнергию, которое Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла в конце февраля 2015 года.

НКРЭКУ утвердила все пять повышений одним документом. Они вводятся автоматически. Так, с 1 марта тариф для первого блока потребителей (до 100 кВт-ч в месяц) возрастет с 71,4 коп. до 90 коп. за кВт-ч. Для второго блока (от 100 до 600 кВт-ч в месяц) тариф возрастет с 1,29 грн до 1,68 грн за кВт-ч и для третьего блока (свыше 600 кВт-ч в месяц) с 1,63 грн до 1,68 грн за кВт-ч (все с учетом НДС).

Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии тариф составит 90 коп. за кВт-ч.

В «Укренерго» заверили, что имеющиеся запасы антрацитного угля позволяют энергосистеме стабильно работать до 20 марта, избегая аварийных отключений.

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