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17:16 (мск), источник: Калининград.Ru

На Ленинском проспекте в Калининграде открыли третий дом с «историческим» ремонтом

Подрядчик завершит работы в марте.

Источник: Калининград.Ru

Рабочие сняли защитное покрытие с фасада дома 8а-8б на Ленинском проспекте. Здание отреставрировали по программе капитального ремонта.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик обновил стены и оконные проёмы хрущёвки. На крыше здания появились фронтоны и декоративные элементы. Пока вокруг дома установлены леса: по контракту специалисты ООО «Тепло-авангард» должны завершить работы в марте.

Капитальный ремонт в историческом стиле на Ленинском проспекте начался в сентябре. Власти подписали два контракта на реконструкцию домов № 2−4, 6−8 и 8а-8б. Общая стоимость работ составила почти 45 млн рублей. Деньги выделили из областного бюджета.

Капитальный ремонт хрущёвок в Калининграде стал поводом для шуток в интернете и СМИ. В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале иронично обратились к властям города с просьбой «вернуть старый дизайн».

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