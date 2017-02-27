Систему обезвреживания медицинских отходов создадут на Дону
Ориентировочная стоимость проекта — 400 млн рублей.
Ориентировочная стоимость проекта — 400 млн рублей.
Централизованную систему сбора и обезвреживания медицинских отходов планируется создать в Ростовской области, сообщается на сайте донского правительства.
Соглашение о создании системы подписали 27 февраля на инвестфоруме в Сочи губернатор Ростовской области Василий Голубев и учредитель компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» Александр Данченко.
Ориентировочная стоимость проекта — 400 млн рублей. Под его реализацию уже приобретен участок площадью 0,38 га в
Ввод объекта запланирован на май 2017 года. В ходе реализации проекта будет создано около 60 рабочих мест.