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17:13 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Систему обезвреживания медицинских отходов создадут на Дону

Ориентировочная стоимость проекта — 400 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Централизованную систему сбора и обезвреживания медицинских отходов планируется создать в Ростовской области, сообщается на сайте донского правительства.

Соглашение о создании системы подписали 27 февраля на инвестфоруме в Сочи губернатор Ростовской области Василий Голубев и учредитель компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» Александр Данченко.

Ориентировочная стоимость проекта — 400 млн рублей. Под его реализацию уже приобретен участок площадью 0,38 га в юго-восточной промышленной зоне Мясниковского района. Ввод объекта запланирован на май 2017 года.

Ввод объекта запланирован на май 2017 года. В ходе реализации проекта будет создано около 60 рабочих мест.

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