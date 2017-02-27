150 кило польских яблок уничтожили в Темрюке

В Темрюке нашли партию яблок из Польши. 150 килограммов продукции хранилось на складе в кубанском приморском городе. Однако в соответствии с указом президента России весь товар попадал под продовольственное эмбарго. Более того, отсутствовали товаросопроводительные и фитосанитарные документы.

Запрещенные к ввозу яблоки изъяли и уничтожили, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.