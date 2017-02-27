Мэрия Воронежа направит на ремонт дорог 1,3 млрд рублей
Подрядчики начнут работу в апреле.
Подрядчики начнут работу в апреле.
Мэрия Воронежа объявила два аукциона на ремонт дорог общей стоимостью 1,29 млрд рублей. Городские власти опубликовали аукционную документацию в среду, 22 февраля. В план ремонта включили 53 объекта — городские магистрали и участки дорог.
Срок начала приема заявок — 22 февраля. Дата аукциона — 16 марта. Заключение контрактов с подрядчиками власти запланировали на первую декаду апреля. Работы пройдут с апреля по сентябрь 2017 года в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
Первый аукцион (максимальная цена — 647,5 млн рублей) предполагает контракт на дорожные работы на 23 объектах:
улица 25 Января
Ворошилова
Грамши (с транспортной развязкой улица 20 Лет Октября — Петровская набережная)
Матросова
Пушкинская
Софьи Перовской
Ленина
Чапаева
Героев Сибиряков
Дорожная
Южно-Моравская
Генерала Перхоровича
Космонавта Комарова
Писателя Маршака
Транспортная
Ломоносова
Моисеева
Остужева
Петровская набережная
проспект Патриотов.
Кроме того, подрядчики в рамках первого контракта отремонтируют участки улиц Брусилова (Чернавский
Стартовая цена второго аукциона — 646,1 млн рублей. В рамках контракта победитель торгов должен будет провести работы на 30 объектах:
Ленинский проспект
улица Богдана Хмельницкого
Планетная
Калининградская
Куйбышева
Памфилова
50-летия ВЛКСМ
Героев России
Тютчева
Новосибирская
Волгоградская
Лебедева
Димитрова
Ильюшина
Пешестрелецкая
переулок Отличников
переулок Ангелиной.
Контракт предусматривает и устранение мест концентрации ДТП на улицах Степана Разина, Острогожская, Тепличная, Ленинградская, Кольцовская, Домостроителей, Плехановская, Кирова,
Согласно аукционной документации, работы начнутся 1 апреля на улицах Остужева, Чапаева, Пешестрелецкой, Ленинском проспекте и проспекте Революции. Завершить дорожный ремонт подрядчики должны в конце сентября. Последними в графике работ значатся улицы Матросова, Ломоносова, Героев Сибиряков, Пушкинская и Волгоградская.
Контракт предусматривает ремонт магистралей, обустройство остановки, установку пешеходных ограждений и дорожных знаков. Подрядчики должны будут предоставить пятилетнюю гарантию на выполненные работы.
Мэр Александр Гусев на одном из еженедельных совещаний поручил руководителям профильных управлений таким образом составить график проведения ремонтных работ и маршруты движения общественного транспорта, чтобы не заставлять горожан все лето стоять в пробках.
Масштабный ремонт дорог позволит Воронежу к концу 2017 года получить «красивую, удобную и безопасную»