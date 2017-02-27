Мэрия Воронежа направит на ремонт дорог 1,3 млрд рублей

Мэрия Воронежа объявила два аукциона на ремонт дорог общей стоимостью 1,29 млрд рублей. Городские власти опубликовали аукционную документацию в среду, 22 февраля. В план ремонта включили 53 объекта — городские магистрали и участки дорог.

Срок начала приема заявок — 22 февраля. Дата аукциона — 16 марта. Заключение контрактов с подрядчиками власти запланировали на первую декаду апреля. Работы пройдут с апреля по сентябрь 2017 года в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Первый аукцион (максимальная цена — 647,5 млн рублей) предполагает контракт на дорожные работы на 23 объектах:

улица 25 Января

Ворошилова

Грамши (с транспортной развязкой улица 20 Лет Октября — Петровская набережная)

Матросова

Пушкинская

Софьи Перовской

Ленина

Чапаева

Героев Сибиряков

Дорожная

Южно-Моравская

Генерала Перхоровича

Космонавта Комарова

Писателя Маршака

Транспортная

Ломоносова

Моисеева

Остужева

Петровская набережная

проспект Патриотов.

Кроме того, подрядчики в рамках первого контракта отремонтируют участки улиц Брусилова (Чернавский мост-дамба-Ленинский проспект), 20 Лет Октября (Вогрэсовская дамба) и Краснознаменная (улица Чапаева — улица Матросова).

Стартовая цена второго аукциона — 646,1 млн рублей. В рамках контракта победитель торгов должен будет провести работы на 30 объектах:

Ленинский проспект

улица Богдана Хмельницкого

Планетная

Калининградская

Куйбышева

Памфилова

50-летия ВЛКСМ

Героев России

Тютчева

Новосибирская

Волгоградская

Лебедева

Димитрова

Ильюшина

Пешестрелецкая

переулок Отличников

переулок Ангелиной.

Контракт предусматривает и устранение мест концентрации ДТП на улицах Степана Разина, Острогожская, Тепличная, Ленинградская, Кольцовская, Домостроителей, Плехановская, Кирова, Антонова-Овсеенко, а также на проспекте Революции и Московском проспекте.

Согласно аукционной документации, работы начнутся 1 апреля на улицах Остужева, Чапаева, Пешестрелецкой, Ленинском проспекте и проспекте Революции. Завершить дорожный ремонт подрядчики должны в конце сентября. Последними в графике работ значатся улицы Матросова, Ломоносова, Героев Сибиряков, Пушкинская и Волгоградская.

Контракт предусматривает ремонт магистралей, обустройство остановки, установку пешеходных ограждений и дорожных знаков. Подрядчики должны будут предоставить пятилетнюю гарантию на выполненные работы.

Мэр Александр Гусев на одном из еженедельных совещаний поручил руководителям профильных управлений таким образом составить график проведения ремонтных работ и маршруты движения общественного транспорта, чтобы не заставлять горожан все лето стоять в пробках.