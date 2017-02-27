У сына Азарова окончательно забрали киевский стадион «Старт»

Отметим, что ранее этот участок был отведено под строительство нового ЖК. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

«В 2010 году земля стадиона была отведена для строительства жилого комплекса, сейчас мы можем констатировать, что 7-летняя борьба за комплекс стадиона “Старт” завершена полной победой киевлян», — сказал Бондаренко.

Постановление о расторжении договора купли-продажи вынес Киевский апелляционный хозяйственный суд 13 февраля. Судейская коллегия высшей инстанции вернула спорткомплекс киевлянам и оставила без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Голден Хауз», которое связывают с сыном экс-премьер-министра Николая Азарова Алексеем.

В настоящее время право собственности на земельный участок зарегистрировано за Киевским городским советом.