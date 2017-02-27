У сына Азарова окончательно забрали киевский стадион «Старт»
Высший хозяйственный суд Украины окончательно решил вернуть стадион «Старт» в коммунальную собственность Киева.
Высший хозяйственный суд Украины окончательно решил вернуть стадион «Старт» в коммунальную собственность Киева.
Отметим, что ранее этот участок был отведено под строительство нового ЖК. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.
«В 2010 году земля стадиона была отведена для строительства жилого комплекса, сейчас мы можем констатировать, что 7-летняя борьба за комплекс стадиона “Старт” завершена полной победой киевлян», — сказал Бондаренко.
Постановление о расторжении договора
В настоящее время право собственности на земельный участок зарегистрировано за Киевским городским советом.