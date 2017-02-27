На ремонт системы вентиляции в кинотеатре «Родина» в Волгограде уйдет 8 млн

Систему вентиляции и теплоснабжения отремонтируют в волгоградском кинотеатре «Родина» за 8 165 900 рублей.

Соответствующий лот появился на сайте госзакупок в понедельник, 27 февраля. В технической документации отмечается, что ремонт будет произведен за счет субсидии на 2017 год, выделяемой из федерального бюджета.

Отметим, что исполнитель заказа будет выбран 20 марта, а ремонт проведен до 31 августа 2017 года. В ходе последнего подрядчику необходимо будет произвести монтаж приточных и вытяжных установок.

В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные НКО. Главное требование к исполнителю — наличие действующей лицензии на право осуществления деятельности по сохранению объектов культурного наследия.