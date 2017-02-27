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18:02 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области содержание чиновников сократят на 1 миллиард рублей

Высвободившиеся деньги направят на другие цели.

За 2017 год регион собирается сэкономить около 2 млрд рублей на различных статьях расхода. Среди них 323 млн рублей на которые будет сокращаться фонд оплаты труда и расходов на содержание чиновников Самарской области каждый год, до 2019 года. Об этом стало известно в понедельник, 27 февраля, на внеочередном заседании комитета по бюджету и финансам самарской губдумы.

Под секвестр попали и другие крупные расходы области. 263 млн сэкономят на отмененных ежемесячных денежных выплатах ветеранам труда региона, 290 млн рублей — на соцподдержке ветеранов и тружеников тыла, 361 млн рублей — на резерве увеличения заработной платы отдельных категорий работников, задействованных в социальной сфере и защите детей сирот.

В 2018—2019 годах региональное правительство хочет сократить расходы на казенные учреждения «Гостинично-представительский комплекс» и «Службу транспортного обеспечения». Экономия должна составить 65 млн рублей.

— Сэкономленные средства, высвободившиеся благодаря мерам против неэффективных расходов, вместе с дополнительными безвозмездными поступлениями в бюджет области из федерального центра, будут напралены на ремонт дорог, строительство Фрунзенского моста, поддержку сельского хозяйства и создание новых мест в общеобразовательных школах, — объяснил собравшимся решение правительства министр управления финансов Самарской области Сергей Кандеев.

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