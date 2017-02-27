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18:06 (мск), источник: ИА REGNUM

Жители Самарской области вложили в иностранную валюту 32 млрд рублей

В Самарской области в 2016 году сбережения населения во вкладах и ценных бумагах составили 33,9 млрд рублей, на иностранную валюту жители поменяли — 32,5 млрд рублей. Такие данные приводит Самарастат, сообщает ИА REGNUM.

Население региона израсходовало в 2016 году на покупку товаров и оплату услуг 787,7 млрд рублей, оплату обязательных платежей и взносов — 119,7 млрд, на приобретение недвижимости — 11,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году по данным Самарастата, сбережения населения Самарской области во вкладах и ценных бумагах составили 60,1 млрд рублей, а иностранную валюту граждане приобрели на сумму 32,2 млрд рублей.

Согласно отчету Самарастата по основным экономическим и социальным показателям по итогам прошлого года, население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 773,3 млрд рублей, на оплату обязательных платежей и взносов — 112,3 млрд, рублей, приобретение недвижимости — 14,8 млрд. Реальные денежные доходы населения Самарской области в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились на 11,4%. Среднедушевые доходы в месяц составили 26 тыс. 598,6 рублей, в декабре — 37 тыс. 173 рубля. Такие данные приводит Самарастат.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в декабре 2016 года составила к уровню декабря 2015 года 96,7%, к уровню ноября 2016 года — 121,4%.

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