Россия не будет по примеру Беларуси вводить налог на «тунеядцев»

Ранее Роструд уже заявлял, что не пойдет по пути Беларуси с введением нового налога, в ведомстве отмечали, что к решению данной проблемы нужно подходить разумно.

«Мы сейчас эту тему (введения налога — Sputnik) не обсуждаем», — сказала Голодец.

Она также отметила, что в настоящее время безработица в России не растет и держится на уровне 5,4%.

В Беларуси так называемый налог на «тунеядцев» был введен в 2015 году. Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» предусматривает специальный налог для белорусов и иностранных граждан, которые не участвуют в финансировании государственных расходов менее 183 дней в году.

По данным на 21 февраля сбор в Беларуси уже заплатили более 54 тысяч белорусов, тогда как инспекции МНС выслали более 470 тысяч извещений.