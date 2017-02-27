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18:02 (мск), источник: Новая Кубань

Для кубанцев могут выпустить выгодные облигации

Доходность составит 8,5% годовых.

Краснодар. 27 фев. — Новая Кубань. Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась сообщил, что в бюджете региона 2018 года может появиться новая статья, в которую будут заложены облигации для населения.

На просторах Российского инвестиционного форума министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что в апреле этого года будут выпущены ценные бумаги для граждан. Их доходность будет конкурировать с депозитами и составит 8,5% годовых. Объем первого выпуска облигаций составит 200 млрд. рублей.

Минимальная сумма вложений — 30 тыс. рублей.

Игорь Галась, курирующий вопросы бюджетной, финансовой и экономической политики региона, отметил, что федеральный пример может быть полезен регионам:

— Обслуживание облигационных средств гораздо выгоднее, чем займов кредитных организаций. — Цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края.

Облигационный заем Краснодарского края на рынке ценных бумаг в этом году составил 10 млрд рублей. Однако пользоваться средствами могут лишь профессиональные участники рынка.

Галась считает, что перед тем как заняться выпуском облигаций для населения на региональном уровне, необходимо оценить федеральный опыт.

Между тем, подобные вклады будут явны востребованы гражданами. Они обеспечат надежность в сбережении и приумножении средств.

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