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18:12 (мск), источник: Sputnik.by

Белстат: реальная безработица в 2016 году составила 5,8%

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Реальная безработица в Беларуси за 2016 год составила 5,8% от экономически активного населения страны, сообщается в материалах Национального статистического комитета.

Источник: Sputnik.by

Там отмечается, что такие выводы были сделаны на основе проведенного в стране регулярного выборочного обследования домашних хозяйств.

В Белстате добавили, что, по данным Минтруда страны, на 1 февраля 2017 года в органах по труду и занятости республики было зарегистрировано как безработные 39,9 тысяч человек, что на 12,9% меньше, чем на 1 января 2017 года.

Таким образом, уровень официальной зарегистрированной безработицы на конец января текущего года оставил 0,9% от экономически активного населения страны.

На протяжении 2016 года органы статистики и Минтруда регулярно сообщали о снижении уровня безработицы.

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