Белстат: реальная безработица в 2016 году составила 5,8%

Там отмечается, что такие выводы были сделаны на основе проведенного в стране регулярного выборочного обследования домашних хозяйств.

В Белстате добавили, что, по данным Минтруда страны, на 1 февраля 2017 года в органах по труду и занятости республики было зарегистрировано как безработные 39,9 тысяч человек, что на 12,9% меньше, чем на 1 января 2017 года.

Таким образом, уровень официальной зарегистрированной безработицы на конец января текущего года оставил 0,9% от экономически активного населения страны.

На протяжении 2016 года органы статистики и Минтруда регулярно сообщали о снижении уровня безработицы.