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19:48 (мск), источник: РИА Новости

Дворкович назвал сумму долга Белоруссии за российский газ

СОЧИ, 27 фев — РИА Новости/Прайм. Долг белорусских компаний за поставленный Россией газ уже почти достиг 600 миллионов долларов, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Источник: РИА Новости

«Считаем, что эти деньги должны быть в полном объеме выплачены», — подчеркнул Дворкович в интервью телеканалу РБК в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

По словам вице-премьера, переговоры с белорусской стороной идут сложно.

У нас разное понимание и буквы, и духа имеющегося соглашения, разная интерпретация. Мы пытаемся найти взаимоприемлемое решение
Аркадий ДворковичВице-премьер РФ

«В соглашении ЕврАзЭС есть норма о постепенном переходе и создании к 2025 году единого рынка газа. Эта задача не может быть решена в одну ночь, 31 декабря 2024 года. Нужно к этому двигаться постепенно», — добавил Дворкович.

Он отметил, что стороны пытаются найти общие подходы для начала формирования общего рынка.

С точки зрения российской стороны, движение к общему рынку может начаться в 2018 году.

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Аркадий ДворковичВице-премьер РФ

Россия и Белоруссия до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на газ и в одностороннем порядке стал недоплачивать за него. Москва, в свою очередь, снизила беспошлинные поставки нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в Россию.

Комментарии
14
А Б
Интересно наблюдать, как члены союзного государства грызутся, как пауки в банке. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, Белоруссия уже давно сделала правильный выбор и движется в направлении Европы, т.к. не хочет, чтобы к ней относились как к стране-изгою.
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Дроба
еще есть киргизия.
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вася полянский
да спишем белорусам долги чё панику паниковать?
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