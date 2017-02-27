Дворкович назвал сумму долга Белоруссии за российский газ
СОЧИ, 27 фев — РИА Новости/Прайм. Долг белорусских компаний за поставленный Россией газ уже почти достиг 600 миллионов долларов, заявил
СОЧИ, 27 фев — РИА Новости/Прайм. Долг белорусских компаний за поставленный Россией газ уже почти достиг 600 миллионов долларов, заявил
«Считаем, что эти деньги должны быть в полном объеме выплачены», — подчеркнул Дворкович в интервью телеканалу РБК в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
По словам
У нас разное понимание и буквы, и духа имеющегося соглашения, разная интерпретация. Мы пытаемся найти взаимоприемлемое решение
«В соглашении ЕврАзЭС есть норма о постепенном переходе и создании к 2025 году единого рынка газа. Эта задача не может быть решена в одну ночь, 31 декабря 2024 года. Нужно к этому двигаться постепенно», — добавил Дворкович.
Он отметил, что стороны пытаются найти общие подходы для начала формирования общего рынка.
С точки зрения российской стороны, движение к общему рынку может начаться в 2018 году.
Белорусские коллеги хотят более быстрого движения, чем мы считаем разумным. Но в любом случае предварительным условием любых договоренностей должна быть выплата накопленной задолженности
Россия и Белоруссия до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на газ и в одностороннем порядке стал недоплачивать за него. Москва, в свою очередь, снизила беспошлинные поставки нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в Россию.