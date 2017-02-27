Дворкович назвал сумму долга Белоруссии за российский газ

«Считаем, что эти деньги должны быть в полном объеме выплачены», — подчеркнул Дворкович в интервью телеканалу РБК в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

У нас разное понимание и буквы, и духа имеющегося соглашения, разная интерпретация. Мы пытаемся найти взаимоприемлемое решение

«В соглашении ЕврАзЭС есть норма о постепенном переходе и создании к 2025 году единого рынка газа. Эта задача не может быть решена в одну ночь, 31 декабря 2024 года. Нужно к этому двигаться постепенно», — добавил Дворкович.

Он отметил, что стороны пытаются найти общие подходы для начала формирования общего рынка.

С точки зрения российской стороны, движение к общему рынку может начаться в 2018 году.