Дворкович: долг Беларуси за газ уже достиг почти $600 млн

«Белорусские компании должны “Газпрому” и его дочерним структурам за поставленный газ значительную сумму, уже приближающуюся к 600 миллионам долларов», — сказал Дворкович в интервью телеканалу РБК на инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, российская сторона полагает, что эти деньги республика должна выплатить в полном объеме.

Дворкович также отметил, что переговоры с Беларусью по газу проходят сложно, поскольку у стран разные понимание и интерпретация имеющегося соглашения.

«В любом случае, предварительным условием любых договоренностей должна быть выплата накопленной задолженности», — подчеркнул вице-премьер России.