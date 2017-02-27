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18:40 (мск), источник: Sputnik.by

Дворкович: долг Беларуси за газ уже достиг почти $600 млн

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Долг Беларуси за поставленный российский газ уже достиг почти 600 миллионов долларов США, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Источник: Sputnik.by

«Белорусские компании должны “Газпрому” и его дочерним структурам за поставленный газ значительную сумму, уже приближающуюся к 600 миллионам долларов», — сказал Дворкович в интервью телеканалу РБК на инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, российская сторона полагает, что эти деньги республика должна выплатить в полном объеме.

Дворкович также отметил, что переговоры с Беларусью по газу проходят сложно, поскольку у стран разные понимание и интерпретация имеющегося соглашения.

«В любом случае, предварительным условием любых договоренностей должна быть выплата накопленной задолженности», — подчеркнул вице-премьер России.

По состоянию на конец января текущего года газовый долг Беларуси перед Россией составлял 550 миллионов долларов. Задолженность возникла из-за того, что с января прошлого года республика начала платить российский за газ по цене, основанной на нефтяных котировках.

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