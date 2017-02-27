Дворкович: долг Беларуси за газ уже достиг почти $600 млн
МИНСК, 27 фев — Sputnik. Долг Беларуси за поставленный российский газ уже достиг почти 600 миллионов долларов США, заявил
МИНСК, 27 фев — Sputnik. Долг Беларуси за поставленный российский газ уже достиг почти 600 миллионов долларов США, заявил
«Белорусские компании должны “Газпрому” и его дочерним структурам за поставленный газ значительную сумму, уже приближающуюся к 600 миллионам долларов», — сказал Дворкович в интервью телеканалу РБК на инвестиционном форуме в Сочи.
По его словам, российская сторона полагает, что эти деньги республика должна выплатить в полном объеме.
Дворкович также отметил, что переговоры с Беларусью по газу проходят сложно, поскольку у стран разные понимание и интерпретация имеющегося соглашения.
«В любом случае, предварительным условием любых договоренностей должна быть выплата накопленной задолженности», — подчеркнул
По состоянию на конец января текущего года газовый долг Беларуси перед Россией составлял 550 миллионов долларов. Задолженность возникла