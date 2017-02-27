Присвоили 20 млн: СБУ разоблачила коррупционеров в «Укрзалізниці»

«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией разоблачили механизм завладения должностными лицами одного из региональных филиалов “Укрзалізниці” почти двадцатью миллионами гривен. Правоохранители установили, что чиновники в течение 2015−2016 годов во время тендеров сознательно закупали у подконтрольных коммерческих структур неликвидную и краденую продукцию», — сказано в сообщении.

Для проведения сделок они предоставляли поддельную документацию с внесенными недостоверными данными. Средства в наличность злоумышленники переводили, используя реквизиты фирм с признаками фиктивности. По предварительным оценкам, дельцы присвоили почти двадцать миллионов гривен регионального филиала.

Во время обысков в административном здании и офисах коммерческих структур сотрудники спецслужбы изъяли финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных сделок, а также большую сумму наличности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал «Обозреватель», ранее Национальное антикоррупционное бюро получило указания от антикоррупционной прокуратуры закрыть дело о закупке УЗ дизтоплива в компании «WOG» по завышенным ценам.