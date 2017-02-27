В Авдеевке восстановлено электричество — Жебривский

Об этом написал в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Четыре дня российская сторона в СЦКК не предоставляла гарантий прекращения огня в районе порыва линии электропередач. Несмотря на это, город не опускал рук и продолжал жить и обороняться», — написал Жебривский.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 24 февраля в результате обстрелов была повреждена высоковольтная линия вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода.