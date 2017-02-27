В «Газпроме» назвали цену нефти, «которая должна устроить всех»

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Расчеты показывают, что если страны ОПЕК сохранят и не будут нарушать соглашение (по сокращению добычи нефти — ред.), то цена на нефть может подняться и до $60 (за баррель — ред.). Это должно всех устроить, потому что это нормальная цена на этих условиях. Поэтому оно (соглашение — ред.) может и не продлятся, просто страны автоматически будут работать по этому режиму», — сказал Зубков.

Как сообщал УНИАН, ОПЕК 30 ноября договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей.

Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей.

Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.