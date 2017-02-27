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20:32 (мск), источник: ТАСС

Мень заявил о поквартальном расселении московских «хрущевок»

Министр подчеркнул, что столичное правительство не планирует переселять жителей «хрущевок» в Новую Москву.

Источник: РИА "Новости"

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Расселение московских «хрущевок» будет поквартальным, а не точечным.

Об этом в интервью ТАСС сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Расселение не будет точечным, это будет поквартальное расселение. То есть будет образовываться так называемый маневренный фонд, куда люди будут переселяться. Далее эта территория (освободившаяся) будет застраиваться. И так дальше, как цепочка это будет функционировать
Михаил МеньМинистр строительства и ЖКХ

По словам министра, данный проект рассчитан не менее, чем на 15−20 лет. «Работа предстоит огромная и интересная, но это может очень серьезно в положительном смысле повлиять на внешний облик Москвы», — подчеркнул глава Минстроя.

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По его мнению, средства из бюджета столицы потребуются только для старта программы — для создания маневренного фонда. «Дальше будут привлекать строительные компании, инвесторов. Это создание рабочих мест в отрасли, загрузка строительных компаний. Это очень позитивно для развития экономики страны в целом», — сказал Мень, выразив уверенность, что интерес у застройщиков к данному проекту будет.

Министр строительства и ЖКХ также заявил, что столичное правительство не планирует переселять жителей «хрущевок» в Новую Москву.

«В моем понимании, это (место переселения — прим. ред.) должно быть относительно рядом, чтобы людей не пытались переселить в Новую Москву. Это, наверное, будет неправильно. И, насколько я знаю, в планах у правительства Москвы такой реализации проекта нет», — сказал министр.

Поручение Путина

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все «хрущевки» в Москве и на их месте построить новые дома. Собянин отметил, что «бюджет Москвы достаточно устойчивый» и столица имеет необходимые финансовые возможности для реализации данного проекта.

По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. метров жилья, или 7,5 тыс. домов, в которых проживают около 1,6 млн человек

Первая программа сноса ветхих жилых пятиэтажек в столице началась в 1999 году, в нее в качестве подлежащих расселению и сносу вошли 1722 «хрущевки» общей площадью 6 млн 339,6 тыс. кв. метров. По данным департамента строительства Москвы, на 21 февраля 2017 года программа выполнена на 95,7%.

Полностью снесены пятиэтажные жилые дома в пяти московских округах — Центральном, Южном, Зеленоградском, Юго-Восточном и Северном. На сегодня в Москве осталось демонтировать 71 дом «сносимых» серий, из них 42 дома — за счет города, остальные — за счет инвесторов.

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Москву избавят от хрущевок
26 февраля© Ньюстюб
Мень заявил о поквартальном расселении московских "хрущевок"
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