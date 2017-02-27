Мень заявил о поквартальном расселении московских «хрущевок»

Об этом в интервью ТАСС сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Расселение не будет точечным, это будет поквартальное расселение. То есть будет образовываться так называемый маневренный фонд, куда люди будут переселяться. Далее эта территория (освободившаяся) будет застраиваться. И так дальше, как цепочка это будет функционировать

По словам министра, данный проект рассчитан не менее, чем на 15−20 лет. «Работа предстоит огромная и интересная, но это может очень серьезно в положительном смысле повлиять на внешний облик Москвы», — подчеркнул глава Минстроя.

По его мнению, средства из бюджета столицы потребуются только для старта программы — для создания маневренного фонда. «Дальше будут привлекать строительные компании, инвесторов. Это создание рабочих мест в отрасли, загрузка строительных компаний. Это очень позитивно для развития экономики страны в целом», — сказал Мень, выразив уверенность, что интерес у застройщиков к данному проекту будет.

Министр строительства и ЖКХ также заявил, что столичное правительство не планирует переселять жителей «хрущевок» в Новую Москву.

«В моем понимании, это (место переселения — прим. ред.) должно быть относительно рядом, чтобы людей не пытались переселить в Новую Москву. Это, наверное, будет неправильно. И, насколько я знаю, в планах у правительства Москвы такой реализации проекта нет», — сказал министр.

Поручение Путина

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все «хрущевки» в Москве и на их месте построить новые дома. Собянин отметил, что «бюджет Москвы достаточно устойчивый» и столица имеет необходимые финансовые возможности для реализации данного проекта.